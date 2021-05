Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Kray/Leithe einen neuen Vorstand. Als Vorsitzende wurde Stefanie Kuhs erneut im Amt bestätigt. Die Bilanzbuchhalterin führt den Ortsverband der Christdemokraten seit 2013 und ist bereits seit 1999 Mitglied der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VII. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder erneut Nils Sotmann. Nils Sotmann ist ebenfalls Mitglied der Bezirksvertretung VII und Landesschatzmeister der Jungen Union Nordrhein-Westfalen. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Stephan Kuhs (Kassierer), Andreas Haase (Schriftführer), Patricia Breu, Markus Ducrée, Klaus-Dieter Feige, Lisa Kuhs, Norbert Mans und Fabian van den Boom (alle Beisitzer). Als Ehrenvorsitzender gehört darüber hinaus Altbürgermeister Franz-Josef Britz dem Ortsvorstand an.

„Erfreulicherweise ist es uns in Kray und Leithe gelungen sowohl junge als auch erfahrene Mitglieder für unsere Vorstandsarbeit zu gewinnen. Gerade das macht auch für mich die Union aus. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre mit einem motivierten Team!“, so Stefanie Kuhs.

„Unser Motto wird auch in den kommenden Jahren ganz klar bleiben: Gemeinsam. Für Kray und Leithe!“, ergänzt Nils Sotmann