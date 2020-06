Vor einigen Wochen erregte ein Zwischenfall im Krayer Volksgarten für Aufsehen: Ein Hund hatte eine Ente angefallen und schwer verletzt. Bereits zum damaligen Zeitpunkt hatten die Krayer Christdemokraten an alle Parknutzer appelliert, Rücksicht auf Menschen und Tiere zu nehmen. Gleichzeitig kündigte die CDU auch an, selbst tätig zu werden. Das Ergebnis kann man nun seit letztem Wochenende im Volksgarten sehen: Vier Schilder erinnern Hundebesitzer an die Regeln Hunde anzuleinen und Kot aufzusammeln. Installiert worden sind die Schilder von den beiden Ratskandidaten Stefanie Kuhs und Nils Sotmann in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein Volksgarten e. V. und der DIMA Garten- und Landschaftsbau GbR. Die Kosten trägt die Krayer CDU. „Der Volksgarten ist die Grüne Lunge für Kray und Leithe. Der Park ist gerade im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Sicherheit und Sauberkeit im Park und damit auch die gute und vielfältige Arbeit des Naturschutzvereins Volksgarten unterstützen. Aus diesem Grund haben wir bei den neuen Schildern auch nicht lange gezögert. Gleichwohl möchten wir nicht alle Hundebesitzer pauschalisieren. Ich weiß, dass sich die allermeisten Hundebesitzer in unserem Volksgarten vorbildlich verhalten.“, so der Krayer CDU-Bezirksvertreter und Ratskandidat Nils Sotmann. Besonders freut die Christdemokraten auch, dass die ganze Aktion sehr unkompliziert funktioniert hat: „Nicht nur reden, sondern auch handeln. Das ist unser Motto. Hier sind wir gerne aktiv geworden. Der Volksgarten gehört schließlich zur Krayer Seele.“, ergänzt Ratskandidatin Stefanie Kuhs.