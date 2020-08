Besuch auf der Parzelle..

Barbara Soloch und Winni schauten heute mittag bei den Schrebergärtnern am Hellweg hinein und überraschten uns mit kleinen Geschenken.

Ein netter Plausch rund um das Thema Freisenbruch machte in dieser Location natürlich Allen Spass.

Das Stadtteilquartett brachte uns Alle ans Nachdenken.

EIN GLÜCKAUF an Alle und viel Erfolg