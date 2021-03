Bereits im zurückliegenden Jahr erfolgte die Umsetzung einiger Sofortmaßnahmen in den über 12 Hektar großen Grünanlagen des Hörster Feldes. Ermöglicht wurden diese ersten kleineren Maßnahmen durch das Programm „Essen. Neue Wege zum Wasser“. Nun soll sich laut Auskunft der CDU Horst/Eiberg weiter einiges im Hörster Feld tun: „Aus den Unterlagen zu nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 9. März geht hervor, dass Grün und Gruga das Wegnetz ausbauen und erneuen möchte. So ist unter anderem auch ein neuer Radweg von der Vryburg zur Dahlhauser Straße entstehen. Außerdem soll die Zuwegung zum Horster Ehrenmal überarbeitet und verbessert werden.“, so der CDU-Bezirksvertreter Nils Sotmann. Die Arbeiten sollen jedoch über die reine Ausbesserung der bestehenden Wege deutlich hinaus gehen, weiß der Horster CDU-Ratsherr Luca Ducree zu berichten: „Im nächsten Schritt sollen rund 20 Bäume in der Parkanlage neugepflanzt werden. Auch die Anlegung einer Wildblumenwiese und die Schaffung von zusätzlichen Sitzmöglichkeiten ist in den vorliegenden Planungen vorgesehen. Als CDU Horst/Eiberg begrüßen wir diese Aufwertung der Grünanlagen am Hörster Feld sehr.“ Die Arbeiten sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beginnen und dann über mehrere Bauabschnitte verteilt im Jahr 2022 abgeschlossen werden.