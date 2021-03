Die Stadt Essen bekommt vier weitere Quartiershausmeister. Einer der neuen Kümmerer kommt nach Essen-Kray. Als erste Ansprechpartner vor Ort stellen die Quartiershausmeister eine verkürzte Verbindung zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung her. Insbesondere der Einsatz in den Abendstunden und am Wochenende soll auch Bewohner erreichen, die tagsüber im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit nicht in Kray anzutreffen sind, aber dennoch ihre Bedarfe benennen wollen. Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung VII begrüßt die Einführung eines Quartiershausmeisters für Kray ausdrücklich: „Die Erfahrungen aus anderen Stadtteilen zeigen, dass sich die Quartiershausmeister sehr bewähren. Wir stellen eine sich immer schneller wandelnde Stadtgesellschaft fest. So lässt beispielsweise das Eingemengt in Vereinen immer stärker nach. Die Quartiershausmeister können die Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung im Stadtteil fördern und die Bürgerschaft bei der Übernahme von Verantwortung in ihrem Lebensumfeld unterstützen. Neben dem Stadtteilbüro „Kraysel“ am Markt bekommen wir somit eine weitere Stelle, die sich vor Ort um die Anliegen der Bürger kümmern kann.“, so CDU-Bezirksvertreter Nils Sotmann.

Der Rat der Stadt Essen hat am 27. November 2019 die Ausweitung des bisherigen Projektes "Quartiershausmeister" zu einer Regelstruktur für ausgewählte Stadtteile verabschiedet. Zusätzlich zu den mit dem Ratsbeschluss festgelegten Stadtteilen verständigten sich die Gesprächspartner unter anderem auf Basis statistischer Daten der Bevölkerungsstruktur und der jeweiligen Einschätzungen der Situation vor Ort auf die Verortung weiterer Quartiershausmeister in den Stadtteilen Kray, Altenessen, Frohnhausen und Borbeck.

„Als Lokalpolitik begleiten wir all diese Projekte immer sehr eng und stehen selbstverständlich jederzeit für Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft zur Verfügung.“, so Sotmann abschließend.