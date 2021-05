Ein Radschnellweg, der von Hamm bis Duisburg das gesamte Ruhrgebiet einmal durchqueren soll und die Radinfrastruktur auf ein ganz neues Niveau heben kann – und dann soll er auch noch mitten durch Essen-Kray gehen. Ein solches Vorzeigeprojekt könnte der Radschnellweg 1 (RS1) sein. Leider wird das Großprojekt immer wieder ausgebremst und es kommt gehäuft zu Verzögerungen. Von den geplanten 100 km ist bislang einzig ein rund 12,5 km langes Teilstück zwischen Mülheim und Essen befahrbar.

Es gibt jedoch auch Fortschritte. So wurde der Bau der Trasse des RS1 von Bochum kommend bereits bis an die Essener Stadtgrenze im Bereich des Mechtenbergs fortgesetzt. Die Zuversicht bei vielen Krayern war groß, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis dann auch der Innenkern ihres Stadtteils die so wichtige Anbindung an den RS1 bekommt. Doch dann kamen die Berichte der WAZ/NRZ am 21. Mai, dass neue Oberleitungsmasten der Deutschen Bahn mitten auf die geplante Trasse des RS1 gesetzt worden seien.

Nicht weniger verwundert als viele andere Bürger ist auch der Krayer CDU-Bezirksvertreter Nils Sotmann: „Als ich Ende letzter Woche erstmals davon gehört habe, dass es mit der Trasse des RS1 aufgrund der neuen Masten eng werden könnte, habe ich nicht schlecht gestaunt. Schließlich habe ich nicht nur den Oberleitungsbau in den letzten Wochen regelmäßig verfolgt, sondern auch frühzeitig sowohl die Deutsche Bahn AG als auch Strassen.NRW -als Projektträger des RS1- auf die Situation hingewiesen. Von beiden Seiten gab es keinerlei Signale, dass es hier zu Problemen kommen könnte. Um so ärgerlicher ist die ganze Situation jetzt natürlich für alle Beteiligten. Mir geht es gar nicht darum, jemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich erwarte jedoch von allen am Projekt beteiligten Seiten, dass sie sich jetzt an einen Tisch setzen und konstruktiv eine Lösung ausarbeiten.“

Platz genug müsste in Sotmanns Augen zumindest bis zum Bereich der Brücke an der Joachimstraße für RS1 und Bahnstrecke sein. „Schließen haben hier früher mal neun Bahngleise gelegen. Selbst mit den neuen Masten könnte das noch hinhauen. Schwieriger dürfte es dann erst Richtung Innenstadt werden. Um das abzuklären, werde ich mich noch im Laufe dieser Woche sowohl mit der Deutschen Bahn AG als auch mit Straßen.NRW in Verbindung setzten.“

Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VII, zu dem auch Kray gehört, wird auf CDU-Initiative hin in ihrer nächsten Sitzung am 8. Juni ebenfalls über das Thema sprechen. Ein Antrag der CDU fordert darüber hinaus, dass die am Projekt beteiligten Parteien der Bezirksvertretung über die aktuelle Situation berichten und mögliche Lösungen skizzieren.

„Wir wollen als Lokalpolitik im Bilde sein und den Bürgern gegenüber Antworten liefern. Ich bleibe auf jeden Fall zuversichtlich, dass der Krayer Innenkern bald an den RS1 angeschlossen sein wird.“, so Sotmann abschließend.