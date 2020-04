Am vergangenen Mittwoch ist es im Volksgarten zu einer unschönen Begegnung zwischen einem Vierbeiner und einer im Volksgartenteich lebenden Ente gekommen. Diesen Vorfall nehmen die CDU-Bezirksvertreter Stefanie Kuhs und Nils Sotmann zum Anlass, die Hundebesitzer im Volksgarten zu größerer Wachsamkeit aufzufordern: „Der Volksgarten dient als Erholungsgebiet für alle Krayer. Hier sollte ein gutes Miteinander aller Nutzer möglich sein. Auch aus diesem Grund sind Hunde im Park an der Leine zu führen.“, so Stefanie Kuhs. Der Vorfall sei auch ärgerlich, weil er die vielen pflichtbewussten Hundebesitzer in Misskredit bringe. Hierzu Nils Sotmann: „Die Leinenpflicht für Hunde besteht nicht ohne Grund. Sicherlich brauchen auch Hunde ihren Auslauf und als Hundebesitzer weiß ich selbst auch, dass so ein Tier nicht immer nur eng an der Leine geführt werden kann. Der Ententeich im Volksgarten ist für Hundegänge ohne Leine der falsche Ort. Aus diesem Grund ärgert mich der neuerliche Vorfall umso mehr. Hier werden wir auch als Kommunalpolitik nach Lösungen suchen müssen. Unser Dank gilt den Betreibern des Glasbistros für ihr wachsames Auge.“