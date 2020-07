Per Müll App bzw Mängelmelder kann man nichts tun, da das Grundstück der LEG gehört.

Von verzweifelten Anwohnern bekam ich heute diese Bilder.

Müssen die Anwohner damit leben? Immer wieder wird dort illegal Sperrmüll und Sonstiges entsorgt und es dauerte trotz Meldung an LEG beim letzten Mal, bis zu einem halben Jahr, bis dort aufgeräumt wurde!

Wann wird all Das nun endlich entsorgt?

Hier hat Jemand seinen Garten umgestaltet, und diese Möbel samt Box und Auflagen sind nicht billig!

Nun mal die Frage in die Runde:

Wer erkennt diese Möbel und kann vielleicht sogar Auskunft geben, wem sie gehörten?

Denn Wir Alle zahlen mit unseren Steuergeldern diese illegalen Entsorgungen!

Ein weißer LKW wurde gestern dort gesehen, als Leute dort etwas abluden.

Traurig...leider war die alte Dame nicht schnell genug, um ein Kennzeichen zu notieren.

Auch wurde mir zugetragen, das dort immer wieder Drogen verkauft werden und ältere Damen abends Angst haben mit ihren Hunden Gassi zu gehen.

Wer hilft?

Ich kann leider nur einen kleinen Bericht schreiben um auf all Das aufmerksam zu machen!