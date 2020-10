Nach sonnigen Tagen in lieblicher Umgebung, bin ich nun wieder im Revier.

Ich werde einen Deiwel tun, mich zu Corona zu äußern, nur verwundert es mich, das der " Käpten" das sinkende Schiff verlässt und in die Herbstferien geht.

Jeder der die Zahlen von Essen verfolgt, weiß was ich meine...

Aber das steht auf einem anderen Blatt, und ehrlich gesagt, kann ich all das nicht mehr hören.

Würde sich Jeder an Regeln halten, wären wir nicht da, wo wir jetzt wieder sind!

Mehr sage ich zu Allem nicht mehr!

Doch nun zu meinem eigentlichen Thema.

Jeder von uns kann mithelfen, mitwirken und all die Fridays for Futur Aktivisten nehme ich mal in die Pflicht, denn außer Schulstreiks, gibt es Wichtiges zu tun!..Dazu brauchen wir junge engagierte Leute, die evtl Fremdsprachen sprechen.

Es geht um Folgendes und meine Idee:

Unsere Rückfahrt vom Mittelrheintal führte mir mit einem Schlag wieder deutlich vor Augen, das wir in Deutschland ein Vermüllungsproblem haben, das man auch an den Raststätten der Autobahnen verfolgen kann ! Wir machten Rast, auf einem Rastplatz mit Gastronomie. Zahlreiche LKW, vor Allem aus dem Europäischen Ausland pausierten dort ebenfalls.

Mit dem Wohnmobil muss man genau auf den Parkstreifen der LKW parken, um Pause zu machen. Stevie musste sich auch die Beine vertreten. ALS ICH AUSSTIEG traf mich glatt der Schlag .

Sämtliche Abfallbehäter quollen über, hinter der Tankstelle standen aufgerissene Müllsäcke, überall flog Plastik und Papier herum, Kot samt Toilettenpapier, Dosen, Rattenlöcher...Ich war wirklich nur fassungslos.

Welche Leute haben das zu verantworten?

Ich hatte die Faxen dick. Eigentlich wollte ich gern eine Kleinigkeit in der Restauration dort essen, aber unter diesen Bedingungen wollte ich nur Eins...Weg.......!

Ich hatte mir die Email Adresse des Rastplatzes herausgesucht und direkt von unterwegs den Betreiber angeschrieben.

Am nächsten Tag bekam ich auch eine Antwort:.

Das Müllproblem herrscht schon seit längerer Zeit!? Die Abfallbehältnisse würden viel zu selten geleert..Das Problem war schon öfter an die zuständige Behörde gemeldet worden! Ohne das sich etwas geändert hat.

Das Müllproblem verschärft sich durch Flaschensammler, die Nachts die Mülleimer durchwühlen.

Die Pächter sind angewiesen, die Raststätte zu kontrollieren, man wäre mir dankbar, für die Meldung und würde die Pächter nochmals anweisen und auch die Behörde auf den Müllmissstand nochmals hinweisen.

Wenn wir Alle Meldungen und Fotos an die Raststättenbetreiber senden würden, könnten wir vielleicht etwas für die Sauberkeit und vor Allem eine raschere Leerung der Behältnisse erreichen.

Junge Leute mit Fremdsprachenkenntnissen könnten mit LKW Fahrern reden, sie bitten ihren Müll vernünftig zu entsorgen...und- wenn mal 30 Junge Leute mit Müllsäcken und Handschuhen bewaffnet, all Das was herumfliegt aufsammeln würden, an so einem Freitagmorgen,würden sie viel für unsere Umwelt tun!

Denn jedes Plastikteil was dort herumfliegt, landet irgendwann im Wald oder Fluss in Raststättennähe

Busunternehmen könnten sich beteiligen und die jungen Leute dort hinfahren!

Es geht um unser Aller Natur und Zukunft..Das wissen diese Kids doch am Besten!

Erfreulicherweise erhielt ich eine Email des Betreibers, das der Müll und die aufgerissenen Säcke abgeholt wurden, nach meinem Schreiben - und auch die Leerung der Tonnen bei der Behörde, nochmals eindringlich eingefordert wird!

Kaum zu Hause, lagen 2 Müllsäcke mit PVC auf dem Gammelgrundstück gegenüber.

Die meldete ich per App...vorgestern wurden sie abgeholt.

So kann jeder von uns mitwirken, unsere Welt ein wenig sauberer zu machen. .

Doch Müllvermeidung ist das oberste Ziel, da sind Hersteller gefragt!