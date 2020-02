Bereits seit einiger Zeit wirkt der Gehweg an der Kreuzung Rotthauser Straße/Bonifaciusstraße wie eine vergessene Baustelle. Die Gehwegplatten liegen - seit der Erneuerung der Ampelanlage im Herbst - gestapelt an allen vier Ecken der Kreuzung und der Bürgersteig besteht nur noch aus verdichtetem Schotter. Ein Zustand, der bei vielen Bürgern Verwunderung ausgelöst hat. Auch Nils Sotmann, Bezirksvertreter für die CDU Kray, ist die Situation nicht verborgen geblieben und so hat er in der Bezirksvertretungssitzung nachgefragt, was es mit der Baustelle auf sich hat. Nun kam die Antwort der Stadtverwaltung: „Es handelt sich um eine Baumaßnahme bei der ein sogenanntes taktiles Leitsystem für Blinde oder sehbehinderte Menschen im Bürgersteig eingelassen wird. Viele Bürger kennen diese Systeme sicherlich bereits von anderen Kreuzungen. Die Stadtverwaltung hat uns mitgeteilt, dass die Baumaßnahme bereits in der 9. Kalenderwoche abgeschlossen sein soll.“, so Sotmann. Insofern können alle Bürger beruhigt sein, die nach der Vollsperrung der Kelllinghausstraße bereits die nächste größere Baumaßnahme mit Verkehrsbeeinträchtigung im Krayer Norden befürchtet haben.