Es ist also Ernst geworden..Kahlschlag auf der ganzen Linie.

In 2 Tagen verschwand Alles Grün, damit Neues entstehen kann.

Quartier am Hellweg..

Ich hoffe für uns Alle, das dieses Riesenunterfangen gut und zügig gelingen wird.

Ein paar Alt Freisenbrucher sind gerade den Tränen nah.

Der Bolzplatz und Spielplatz im Hellweg wird wie es aussieht ja auch betroffen sein, denn die Bäume dort sind auch gefällt worden.

Es wird Neues entstehen und unsere Nahversorgung wird dann gegeben sein, nur die Vogelwelt versteht das Alles wohl nicht.

Ich freue mich aber auch auf später, keine langen Anfahrtswege mehr mit dem Bus oder zu Fuss!

Aber- ich bin zugegebenermaßen genauso geschockt vom Anblick ..ganz klar!