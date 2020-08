Die CDU in Überruhr konnte bei ihrer Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten Fabian Schrumpf viel Gesprächsbedarf feststellen.



Situation

der Radwege

„Ich freue mich über das große Interesse und den regen Austausch bei unserer ersten Bürgersprechstunde nach dem Lock Down Mitte März unter den aktuell gültigen Coronoschutzbestimmungen. Die Menschen wollen wieder von Angesicht zu Angesicht kommunizieren," erklärte Tomas Ziegler, Vorsitzender der CDU in Überruhr.

Themen gab es reichlich. So wurden u.a. neben einem fehlenden Radweg von Überruhr-Holthausen über Kupferdreh bis zum Baldeneysee der katastrophale Straßenzustand und die dortige Parksituation, gerade an Wochenenden, auf der Mönckhoffstraße bemängelt.

Außerdem spielte der geplante Recyclinghof auf der Langenbergerstraße eine große Rolle. Hier erwarten die Anwohner ein tragfähiges Verkehrskonzept, damit der Verkehr zu den Stoßzeiten auf der jetzt schon stark frequentierten Straße nicht komplett zum Erliegen kommt.

Konzept für

den Recyclinghof

Tomas Ziegler: „Ein großes Ärgernis in Überruhr ist derzeit auf jeden Fall die mangelnde Entsorgung der blauen Tonnen und der Altpapiercontainer und die nicht vorhandenen Kommunikation der Entsorgungsbetriebe Essen. Hier wurden Behälter in den letzten Wochen nur teilweise oder gar nicht geleert. Das verschandelt ein komplettes Stadtbild und macht die Bürger wütend, und das kann ich mehr als nachvollziehen."

Die CDU will hier jetzt vermehrt Eingaben in der Mängelmelder App machen und sich offiziell an die Entsorgungsbetriebe Essen wenden, um das Problem zu beheben.