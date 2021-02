Zum aktuellen Datenheft "Kinderbetreuung in Essen" erklärt die Kinder- und Jugendbeauftragte Christine Müller-Hechfellner (Grüne):

"Der Bericht zeigt erschreckend, wie hoch die Unterversorgung mit Kita-Plätzen im Bezirk VII ist. Von allen neun Stadtbezirken gibt es im Bezirk VII die wenigsten Betreuungsangebote." Bei den Drei- bis Sechsjährigen liegt die Versorgungsquote bei 78,3% und damit weit hinter der Versorgung mit Plätzen in den anderen Stadtbezirken. Besonders schlecht schneiden die Stadtteile Kray, Horst und Freisenbruch ab.

"Gerade für die Drei- bis Sechsjährigen ist es wichtig, in einer Kita die bestmögliche Elementarbildung zu erhalten, um fit in die Grundschule starten zu können. Kinder brauchen andere Kinder für ihre emotionale und soziale Entwicklung. Eltern berichten immer wieder von der verzweifelten Suche nach Kita-Plätzen für ihre dreijährigen Kinder in ihrem Stadtteil." Bei den Kleinsten sieht es noch schlechter aus: nur knapp jedes 3. Kind unter drei Jahren (28,7%) findet einen Platz in einer Kita oder Kindertagespflege. "Angesichts der Geburtenzahlen wird sich die Lage in den kommenden Jahren mit den herein wachsenden Jahrgängen noch weiter verschärfen. Der Mangel an Betreuungsangeboten belastet vor allem Alleinerziehende und Familien, die auf einen wohnortnahen Kita-Platz angewiesen sind," stellt Müller-Hechfellner fest. "Dies verfestigt die Armut bei Familien und Kindern."

Immerhin erfreulich seien die Ausbauplanungen für das nächste Kita-Jahr 2021/22. Durch Erweiterungen bzw. Neubauten sollen 388 neue Plätze für Kinder ab 0 Jahren geschaffen werden. "Das ist aber kein Grund, sich auszuruhen. Wir werden in den nächsten Jahren weitere Einrichtungen benötigen, damit der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt werden kann."

Geplante Einrichtungen

Freisenbruch, Bochumer Landstraße 338 (77 Plätze)

Kray, Eckenbergstr. 16 (Aldi Betriebsnahe Kita; 60 Plätze)

Kray, Burgundenweg 1, (48 Plätze)

Leithe, Hochfeldstraße 155, (70 Plätze)

Steele, Äbtissinsteig 6, (80 Plätze)

Horst, Bonhoefferweg 9 (53 Plätze)

Alle Daten ausführlich: unter www.essen.de