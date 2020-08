Da reist Angela Merkel an, ob die weiß wie es in Essen wirklich aussieht ?

Nachdem das Haus, wo die ehemalige Metzgerei weichen musste, kommen Leute nun auf die Idee ihre alten Reifen dort auf dem Schuttberg zu entsorgen.

Schlimm sieht es auch wieder an der Haltestelle Zweibachegge aus...da fehlen mir die Worte!

Immer Mittwochs werden dort Mülleimer geleert!

Leider zu selten, vor Allem zum WOCHENENDE stapelt sich dort der Müll.

Auch im Wartehäuschen sieht es ganz schlimm aus.

Letzte Tage las ich, das die Idee da ist, diese Häuschen zu begrünen.

Ein sinnloses Unterfangen...ich wäre sofort dafür..

Aber hier, muss im Vorfeld ersteinmal die Vermüllung angegangen werden.

Wahlkampf ist toll, doch sollten Alle Parteien die gravierenden Vermüllungsprobleme in bestimmten Stadtteilen rigoros angehen..

Ich kam aus Tecklenburg heim, dort wie in so vielen Orten die ich besuchte, findet man weder Müll,noch Graffitisprayereien und Zerstörung!

Essen ist da, wie auch in Punkto Clankriminalität ganz vorn..

Na denn...:-(