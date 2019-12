Mit Grüßen aus dem "schönen Rott" hat sich Bezirksvertreter Jürgen Zierus (DIE LINKE) in der Redaktion gemeldet. Er berichtet: "Die riesige, mindestens 80-jährige Platane am Steeler Pfad wurde in den letzten TagenOpfer der Säge. Ein fünf Meter hoher Stammsockel blieb als „Mahnmal“ übrig. Ich habe

die Standfestigkeit geprüft und möchte eine Idee vorschlagen:

Grün & Gruga möge den verbliebenen gewaltigen Stamm stehen lassen und keine

Nachpflanzung veranlassen, sondern einem Holzschnitzer oder Künstler erlauben,

aus dem Reststamm eine Holzplastik zu formen. Dazu schlage ich vor, die Bürger

und Nutzer des anliegenden Südparks aufzurufen, eigene Motiv-Vorschläge zu machen.

Ich beabsichtige, meine Idee im Umweltausschuss vorzutragen, wo ich als

sachkundiger Bürger Mitglied bin." Foto: privat