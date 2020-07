Als Reaktion auf die neusten Vermüllungen in Horst und Eiberg sowie auch rund um das Horster-Ehrenmal gilt es mit gutem Beispiel voranzugehen. Aus diesem Grund findet am kommenden Samstag (25.07, 10.30 bis ca. 12.30 Uhr) ein sogenannter WasteWalk (Müllsammeln bzw. Aufräumen im Stadtteil) unter dem Motto „Selber anpacken für die Umwelt“ statt. Als Treffpunkt für Samstag wird das Horster Ehrenmal dienen. In der dortigen Umgebung werden wir gemeinsam Müll einsammeln. Natürlich ist jede helfende Hand willkommen. Koordiniert wird diese Aktion von Luca Ducree. Neben dem Termin am Samstag sind zudem weitere Termine geplant. Hier sind die weiteren Termine sind bislang der 15.08. (Sa, 10.00 bis 12.00 Uhr) sowie der 05.09. (Sa, 10.00 bis 12.00 Uhr). Zusätzliche Termine werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Interessierte können sich jederzeit telefonisch unter: 0157-88177032 melden.