Die CDU Kray/Leithe lädt am Sonntag, den 23. August zu einem Spaziergang der besonderen Art ein. Gemeinsam mit dem Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen werden die Christdemokraten vom Volksgarten zum Bauernhof am Mechtenberg spazieren. Hier gibt es dann für die Teilnehmer Kaffee und Kuchen. Es ergibt sich somit also eine gute Gelegenheit mit dem Essener Oberbürgermeister und den örtlichen CDU-Ratskandidaten in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Hierzu der Krayer Bezirksvertreter und Ratskandidat Nils Sotmann: „Wir freuen uns sehr auf diesen Spaziergang durch unser Krayer Naherholungsgebiet. Besonders schön ist natürlich, dass uns auch unser Oberbürgermeister Thomas Kufen begleiten wird. So können die Teilnehmer nicht nur mit uns Ratskandidaten ins Gespräch kommen, sondern auch mit unserem Essener Stadtoberhaupt. Denn es gilt auch weiter unser Motto: Wir sind Ihr Ansprechpartner vor Ort!“

Der Spaziergang startet am 23. August um 15:00 Uhr am Glasbistro im Volksgarten (Ottostraße 63, 45307 Essen). Die Route führt dann durch den Volksgarten, über die Grimbergstraße und die Radtrasse am Mechtenberg vorbei zum Hof von Bauer Budde. „Hier wollen wir dann mit allen Teilnehmern einkehren und bei Kaffee und Kuchen die Gespräche fortsetzen.“, so Ratskandidatin und CDU-Vorsitzende Stefanie Kuhs.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine vorherige Anmeldung der Teilnehmer bei der CDU Kray/Leithe erforderlich. Alle Interessierten können sich unter info@cdu-kray.de oder telefonisch bei Stefanie Kuhs unter 0177 915 48 02 anmelden.

„Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Außerdem sind wir als CDU Ortsverband und als Ratskandidaten auch weiterhin für alle Bürger telefonisch erreichbar.“, ergänzt Nils Sotmann.

Stefanie Kuhs (Ratskandidatin für den Wahlbezirk 31 – Kray und Steeler Rott) ist unter der Nummer 0177 915 48 02 erreichbar. Nils Sotmann (Ratskandidat für den Wahlbezirk 32 – Kray und Leithe) steht unter der Telefonnummer 0157 342 15 977 für Anliegen und Fragen zur Verfügung.