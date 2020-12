Wie uns Bezirksbürgermeister Frank Stienecker mitgeteilt hat, wird die Post-Filiale in Kray zum 30. Juni 2021 schließen. Der Bezirksbürgermeister erläutert:

"Ich habe aber bereits die Gespräche mit der Postbank aufgenommen. Ein Postbank-Service soll so auch weiterhin an einem anderen Standort in Kray angeboten werden. Die Bezirkspolitik wird hier bei der Suche helfen. Und auch die Situation der Filiale in Steele, hier haben sich Bürger über ständig wechselnde Öffnungszeiten beschwert, habe ich angesprochen. Auch hier soll eine Lösung gefunden werden."