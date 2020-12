Die SPD in der Bezirksvertretung VII hatte im Rahmen der Prioritätenliste des Amtes für Straßen und Verkehr mehrere Umbauvorhaben in Kray und Leithe befürwortet.

Da sich der barrierefreie Umbau der Kreuzung Korthover Weg / Ottostraße verzögert, wurde einer der Vorschläge von SPD-Fraktionssprecher Norbert Fischeder vorgezogen:

Im Bereich der Ruhrbahn-Haltestelle "Auf`m Kirchenland" soll die Treppenanlage barrierefrei umgebaut werden. Die Treppe wird daher zurückgebaut und durch eine Rampe, die barrierefrei ausgeführt wird, ersetzt.

„Künftig kann man fast ohne Hindernisse vom Volksgarten Kray zum Landschaftspark am Mechtenberg kommen und die Ruhrbahn-Haltestelle Auf`m Kirchenland ist für die Anwohner ohne Umwege barrierefrei erreichbar", freut sich Norbert Fischeder. Die Bezirksvertretung VII hat die Mittel für den Umbau einstimmig freigegeben, dieser erfolgt voraussichtlich Anfang 2021.