Heute hielt ich still inne und schaute in die Gesichter der ermordeten Menschen.

Familie Mayer, hier aus Freisenbruch, steht hier stellvertretend für die Ermordung von Millionen Menschen!!!

Hat die Welt daraus gelernt?

Neue Rechte Gewalt nicht nur in Europa erstarkt!

Linker Terror, die Ermordung von unschuldigen Opfern durch den islamischen Staat-

Respektlosigkeit, keinerlei Anstand, Empathielosigkeit,

Kein Mitleid..Gewalt!

Die Welt scheint aus den Angeln zu gleiten...

Hass und Brutalität regieren um uns herum!

Während Corona ihre Opfer sucht!

Still und traurig gedenke ich den Opfern von sinnloser Gewalt.

Traurig gehe ich meinen Weg weiter!

Liebe und Achtsamkeit könnten die Welt retten...

Ich hoffe!