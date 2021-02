Vor gut einem Jahr hat die Sanierung des Kulturforums in Steele begonnen. Schnell wurde deutlich, dass man mit den ursprünglichen Kosten und der geplanten Zeitschiene nicht klar kommen wird.



Die Schätzung der zusätzlichen Kosten liegt nun vor. Die Baukosten erhöhen sich wegen notwendiger Maßnahmenerweiterungen um weitere ca. 1,6 Mio. Euro.

Gesamtkosten:

4 Millionen Euro

"Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt mittlerweile ca. 4 Mio. Euro, ausgehend von ursprünglich 1,8 Mio. Euro", so der Vorsitzende der CDU Steele und Ratsherr Dirk Vogt. "Trotz der deutlichen Kostensteigerung halte ich die Maßnahme für dringend erforderlich, damit das stark frequentierte sozio-kulturelle Zentrum schnell seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Der Start ist für Ende 2022 geplant." In der Ratssitzung am 24. Februar wird der zusätzliche Kostenrahmen voraussichtlich beschlossen werden, glaubt Dirk Vogt.