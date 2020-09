Heute gehen Abend erreichten mich wieder schlimme Bilder aus dem Bergmannsfeld.

Die liebe Hündin Bella, die den Eltern meiner Bekannten gehört, ist schlimm an der Pfote verletzt. Blutend liegt sie nun auf dem Bett von Frauchen und Herrchen und hat Schmerzen!

Was war geschehen? Ein normaler Gassigang und schon war es passiert.Rund um das Haus Erasmusstrasse 2, das der LEG gehört, treiben immer wieder Vollidioten ihr Unwesen.Sie trinken, setzen sich Spritzen, pfeffern Flaschen und benutzte Spritzen in die Gegend.Der Vater meiner Bekannten hat 3 Eimer mit Scherben und Unrat zusammengekehrt, doch leider war es da schon zu spät.

Bella ist verletzt und Dies nicht zum Erstenmal.

Was passiert, wenn dort kleine Kinder spielen?

Was gedenkt die LEG zu tun um die immer wieder gefährliche Vermüllung dort abzustellen?

Hier die schlimmen Bilder des verletzten Hundes und die Zustände dort, die vor dem zusammenkehren gemacht wurden.

Einfach nur schlimm