Die FDP Essen-Ost fordert eine deutlich verbesserte digitale Ausstattung der Schulen im Essener Osten. „Ich bin der festen Überzeugung, dass beste Bildung eine der wichtigsten Ressourcen für unsere Zukunft ist“, begründet Tim Schütz (23), Schriftführer der FDP Essen Ost und Kandidat für den Stadtrat (Ratsreserveliste Platz 15) und die Bezirksvertretung im BV VII.

Konkret wünschen sich die Freien Demokraten den vermehrten Einsatz von Whiteboards, Tablets und perspektivisch auch Virtual Reality (VR): „Ich selber habe z.B. sehr „trockenen“ Geschichtsunterricht erlebt. Gerade hier kann VR ganz neue Dimensionen erreichen und Schülerinnen und Schüler aktiv in Themenwelten einbeziehen“ so Schütz. Auch in anderen Fächern, wie z.B. dem Informatik-Unterricht benötigt es für die FDP eine bessere Ausstattung.

Auch ist es für Schütz unverständlich, dass es noch Schulen ohne soliden Breitband-Anschluss gibt: „Internet gehört in jeden beruflichen Alltag. Es ist einfach ein schlechtes Zeichen, wenn unsere Schulen in diesem Bereich hinterherlaufen“.

Auch die Instandsetzung der digitalen Infrastruktur gehört in professionelle Hände. Hier spricht sich die FDP für ein Konzept mit „Digitalen Hausmeistern“ aus, die sich spezialisiert um mögliche Probleme o.ä. kümmern.