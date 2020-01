Unter dem Motto "Sondereinsatz für Kray/Leithe" findet am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, eine Stadtteilentwicklungskonferenz (SEK) im Krayer Rathaus, Kamblickweg 27, statt. Ob als Zuhörer oder aktiver Teilnehmer, jeder interessierte Bürger ist willkommen.



Förderung des

Stadtteillebens



Kernziele der SEK sind: Verbesserung der Lebensqualität, Verbesserung des Images, Förderung von Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Die erste Konferenz der „neuen Ära“ soll sich in kleineren Gesprächsrunden über verschiedene Themen auszutauschen: Nachbarschaft, Mobilität, Treffpunkte in Kray/Leithe.

Diese drei Themen wurden ausgesucht, weil sie von den Bürgern im Vorfeld am meisten angesprochen wurden. Anschließend werden die Ergebnisse der Gesprächsrunden vorgestellt (bis ca. 21 Uhr), danach gibt es einen kostenlosen Imbiss.