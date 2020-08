Liest man den Artikel der beiden SPD-Ratskandidaten zur großangelegten Razzia am vergangenen Wochenende in Kray, könnte man meinen, die beiden verstehen moderne Polizeiarbeit nicht. Beide scheinen sich darunter eher einen James Bond-Streifen vorzustellen - unermüdlich und ohne Pause im Einsatz, allzeit präsent und immer auf der Jagd. Dass der Alltag ganz anders aussieht, wollen sie offenbar nicht wahrhaben.

Es steht außer Frage: Natürlich sollten bestehende Regeln, z. B. zu Mindestabständen von Spielhallen, eingehalten werden. Natürlich ist eine höhere Polizeipräsenz für das Sicherheitsempfinden der Bürger wünschenswert. Und natürlich kann die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsbehörden auf kommunaler Ebene immer verbessert werden. Aber: Dadurch können weder kriminelle Strukturen aufgebrochen noch illegale Hinterzimmer entdeckt werden. Viel wichtiger ist es doch, dass die Ordnungsbehörden NRW-weit zusammenarbeiten und gezielt dort eingreifen, wo kriminelle Strukturen aufgebrochen werden müssen. Die Arbeit der Polizei und der Ordnungsbehörden, die nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, ist für die Bekämpfung der Kriminalität ein entscheidender Faktor und darf nicht vernachlässigt werden. Denn genau dort werden solche Einsätze geplant, koordiniert und ausgewertet. Solche Aktionen liefern wichtige Beweise, mit denen kriminelle Strukturen dauerhaft aufgebrochen und bekämpft werden können. Eine dauerhafte Besetzung der Krayer Polizeiwache und eine Rund-um-die-Uhr Streife des Ordnungsamtes können solche Aktionen nicht ersetzen.

Die SPD kratzt mit ihrer Kritik also mal wieder nur an der Oberfläche und stellt die Polizei und alle Beteiligten damit in ein schlechtes Licht. Die CDU setzt sich dagegen seit Jahren für eine vernünftige und nachhaltige Polizeiarbeit ein.