Er macht es jetzt schon zum dritten Mal, langsam wird es zu einer schönen Tradition: Freuen Sie sich auf eine Weihnachtskarte des SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut aus Essen? Das wird auch in diesem Jahr wieder nix. Der Politiker hat eine andere Idee: Er will mit dem Geld lieber die freie Kulturszene unterstützen.



Zweimal 500 Euro

liegen schon bereit

Dirk Heidenblut erklärt: „Da gerade auch die freie Kulturszene vom Corona-Lockdown massiv betroffen war und ist, will ich diesmal in diesem Bereich ansetzen. Und so gibt es zweimal 500 Euro als Spende für die Kultur. Wer zum Neustart 2021 - und dass es in dem Jahr wieder losgehen wird, da bin ich mir sicher - eine neue Inszenierung oder Aktion speziell mit oder für Kinder und Jugendliche plant, kann sich um die Spende bewerben."

Eine kurze, aussagekräftige Beschreibung kann bis 20. Dezember an dirk.heidenblut@bundestag.de geschickt werden (Datenschutzhinweise nach DGSVO erhalten Sie unter: www.dirk-heidenblut.de).

Einsendeschluss:

20. Dezember

Im Rahmen einer Instagram-Live-Aktion wird der Essener Bundestagsabgeordnete dann am 22. Dezember um 18 Uhr ermitteln und mitteilen, wer die beiden Spenden erhält. Natürlich erfolgt danach auch eine persönliche Information.