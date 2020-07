Da staunten die Anwohner am Montagmorgen nicht schlecht, als sie die Wattenscheider Straße sahen: Zwischen Beckmannsfeld und Brembergstraße ist eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Eine Zufahrt zu Edeka und Penny ist von hier nicht mehr möglich. Gleichzeitig ist auf der Brehmbergstraße eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet worden. Nicht minder überrascht ist die örtliche Politik. Der Krayer CDU-Bezirksvertreter und Ratskandidat Nils Sotmann ist von mehreren Bürgern auf die Situation angesprochen worden und konnte zunächst selbst auch keine Auskunft geben, da diese Baustelle nicht angekündigt war: „Normalerweise erhalten wir als Bezirksvertreter immer die Informationen der Stadt über die Einrichtung von Baustellen und geplanten Maßnahmen. In diesem Fall war das nicht so. Als Bezirksvertreter habe ich aber natürlich sofort bei der Stadt nachgefragt, was auf der Wattenscheider Straße los ist. Am Telefon konnte man mir beim Amt für Straßen und Verkehr mitteilen, dass die Fahrbahndecke auf diesem Stück der Wattenscheider Straße erneuert wird. Die Bauarbeiten sollen bis zum Ende der kommenden Woche (17. Juli) abgeschlossen werden. Eine Information der Anlieger, insbesondere der Geschäfte, hätte eigentlich erfolgen sollen.“

Edeka, Penny, der Getränkemarkt und die Zoohandlung sind auch weiterhin erreichbar. Für die Zeit der Bauarbeiten jedoch nur über die Zufahrt an der Straße „Zur Beckhove“.