Am Sonntag, den 18.10.2020 um 14. 00 Uhr referierte der Bottroper Lokalhistoriker Sahin Aydin im DIDF-Evrensel Kültür Merkezi , Heilermannstr. 5 in Essen über den Kapp-Putsch vor einhundert Jahren.

Schwerpunkt der Veranstaltung waren die damaligen Hintergründe des monarchistischen Putsches, der am Generalstreik der ArbeiterInnen und am Widerstand der Roten Ruhrarmee scheiterte.

Sahin Aydin ging beim Referat, das mit Beamer vorgetragen wurde, auch auf das Massaker an ArbeiterInnen ein, bei dem das Freikorps Loewenfeld in Bottrop 257 ArbeiterInnen ermordete. Noch heute ist eine Straße in Bottrop-Kirchhellen nach dem Mörder von Loewenfeld benannt, und steht ein Denkmal für das monarchistische Freikorps auf dem städtischen Friedhof in Kirchhellen. Bisher sind alle Versuche zur Umbenennungen und Beseitigung des Denkmals an der Bottroper Stadtverwaltung und der SPD gescheitert.

Zwar war die Veranstaltung durch die Corona-Pandemie auf 10 Personen beschränkt, aber die interessierten TeilnehmerInnen hatten vielen Fragen zu den Geschehnissen im März 1920.