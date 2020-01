Es kotzt mich an..diese Hau Drauf Einstellung der Politik...diese Verurteilung der Bauern vor Allem hier in Deutschland.

Man macht sie für Alles verantwortlich, und gefährliches Halbwissen, das manch ein nie im Berufsleben stehender Politiker und Umweltschützer von sich gibt, erschreckt mich!

JAHRELANG versuchen und tun Sie schon eine Menge um Recursen zu bewahren...

Die neuen Vorgaben der EU...zwingen immer mehr Betriebe in die Knie.....

Das Aus, für Viele unserer Bauern......

Ein ausführliches Interview führten Manfred Jug und ich ja schon mit Essener Landwirten und ist hier im LK nachzulesen.

Ich kenne Einige Landwirte aus Essen, höre und sehe seit Jahrzehnten, wie Ihre Arbeit immer weiter in den Schmutz gezogen wird...

Das macht mich traurig und wütend!

Fangt doch als Verbraucher ersteinmal an, Eure Essensgewohnheiten genauer unter die Lupe zu nehmen....und Aldi und Co durch bewussteres Kaufen endlich immer mehr zum Umdenken zu bewegen...

Angemessenere Preise für Landwirtschaftliche Produkte ...das wäre der grösste Schritt um DINGE zu ändern, das Bauernsterben zu stoppen!

Auf Deutsch gesagt: Sie reißen sich für uns Verbraucher den Hintern auf...Schaffen 12 bis 14 Stunden pro Tag...um jetzt in Deutschland gnadenlos plattgemacht zu werden. Gerecht???

ICH HABE GANZ AM RANDE HIER MAL 3 BILDER EINGESTELLT, damit Stadtmensch sieht, was hier auf den Feldern geleistet wird!

Ich stehe hinter unseren Landwirten....