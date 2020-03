Im Rahmen der letzten Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VII am 10. März hat Christoph Straube, Vorstand der W&L Wohnen und Leben AG, seine Pläne für das ehemalige Betriebsgelände der Firma Richter an der Joachimstraße vorgestellt. Die Wohnen und Leben AG ist bereits seit 2018 Eigentümerin der beiden ehemaligen Richtergelände an der Joachimstraße und an der Rotthauser Straße. Unter der Überschrift „Neues Wohnen in Essen-Kray“ plant die W&L nun eine Wohnbebauung auf dem ca. 50.000 m² großen Areal an der Joachimstraße. Insgesamt sieht ein erster Entwurf den Bau von zahlreichen Reihenhäusern, drei Mehrfamilienhäusern und einer Kita vor.

Nils Sotmann, Krayer CDU-Bezirksvertreter, begrüßt die Entwicklungen auf dem ehemaligen Richtergelände: „Über Jahrzehnte hinweg hat Richter die Luft in Kray verpestet. Die Schließung der Firma vor knapp vier Jahren war ein großer Erfolg für alle Beteiligten – insbesondere natürlich für die Bürgerinitiative gegen den Giftschredder. Dass nun erste konkrete Pläne für eine mögliche Wohnbebauung vorliegen, kann uns nur weiter positiv stimmen. Wie genau die Bebauung letzten Endes aussehen kann, ist noch nicht endgültig geklärt. Ich freue mich aber, dass es bereits erste Ideen hierfür gibt.“

Im Verlauf der Diskussion kam auch die Frage nach einer gewerblichen Nutzung auf. Dieser Idee erteilten die Vertreter der Wohnen und Leben AG eine klare Absage. Es bestehe kein Interesse an der Ansiedlung von Gewerbe auf dem Gelände. „Die W&L ist jedoch auch Eigentümerin des zweiten Richtergeländes auf dem Areal der ehemaligen Zeche Bonifacius. Hier ist eine gewerbliche Nutzung im Rahmen des Bebauungsplanes durchaus vorstellbar. So könnte ich mir hier beispielsweise einen Handwerkerpark oder Ähnliches gut vorstellen.“, so Sotmann weiter. Eines ist für ihn jedoch klar: „Die Zeiten, dass hier ein Schrottplatz betrieben wird, sind vorbei. Der Bebauungsplan erlaubt auf dem Bonifaciusgelände nämlich kein lärm- und schmutzausstoßendes Gewerbe mehr. Das war uns in der Bezirksvertretung sehr wichtig.“