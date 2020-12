Was für grandiose Ideen haben doch Lehrer und Erzieher in Mettmann gehabt !

Aus Ü-Eierkapseln, Einwegtellern, Einwegbesteck, Strohhalmen und kleinen Puppen aus Watte, Engelsflügeln aus Pappe bastelten Kinder Baumschmuck!

WIE ich bei Ingrid Schattberg las, fehlt es auf dem Frohnhausener Gerviniusplatz wohl an Schmuck!

Hier habe ich Bilder herausgesucht, wie Ideenreich Tannenbäume geschmückt werden können-mit Dingen, die Viele daheim haben!.

Kinder an die Bäume...basteln macht Spass, vor Allem in traurigen Zeiten.

Bunte Bäume, glückliche Kinderseelen.

Nichts wie ran!

Frohe Weihnachten!!