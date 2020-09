Am Gymnasium Essen Nord-Ost im Nordviertel gibt es zwei positive Corona-Fälle unter den Schülern. Weil an der Schule durchgängig Mund-Nase-Schutz getragen wird, sind an der Schule keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Nordviertel



Am Robert-Schmidt-Berufskolleg im Stadtteil Huttrop gibt es ebenfalls einen Corona-Fall in der Schülerschaft. Neben der betroffenen Person wurde eine weitere Quarantäne angeordnet. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Huttrop



In der Kita St. Antonius in Freisenbruch gibt es bei dem Betreuungspersonal eine positiv auf das Coronavirus getestete Person.

Freisenbruch



In der betroffenen Kindertagesstätte wurden Quarantäne für die betreute Gruppe sowie mehrere Quarantänen im Kollegium ausgesprochen.