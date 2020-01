Gestern abend bekam ich über Whats App eine verblüffend echt ausehende Nachricht, daß das Virus nun in Essen angekommen sei.

Ein Mann aus Holthausen, der sich öfter in einen Edeka aufhält und Kontakt zu einer gewissen Familie Iss....hat, ist in der Uniklinik.

Diese rief nun Alle auf, die Kontakt zu diesem Mann hatten, sich in der Uniklinik zu melden!

Das was mich so wütend machte: Es war als Eilmeldung von Radio Essen, in deren Seite per Screenshot eingebettet worden und sah auf den ersten Blick sehr echt aus!

Wer aber genau hinsieht entdeckt gravierende Rechtschreibfehler- Famiele

und statt in- im, und die Bakterien :-(

So war für mich sofort klar, das es ein Fake ist!

Auch das dieser Infizierte Kontakt zu dieser Besagten Familie hat,die namentlich genannt wird - und dieser Edeka..So würde niemals eine Meldung bei Radio Essen rausgehen! DENN DORT IST MAN der deutschen Rechtschreibung fähig und so würde eine solche Meldung nie rausgehen!

Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Wer lesen und schreiben kann auch!

Also: Lasst Euch nicht ins Boxhorn jagen, schaut erstmal auf die aktuelle Seite von Radio Essen und Ihr werdet sehen, da gibt es keinerlei Eilmeldung!

Ich verzichte darauf, ein Bild von diesem Murks einzustellen.

Bitte teilt den Bericht, das tue ich nicht um Klicks zu bekommen, sondern um entstandene Ängste wegzuzaubern!!!

Husch husch..Virus weg!

Gut das der Erfinder der gefakten Eilmeldung so eine schlechte Rechtschreibung hat.....so war mir das gestern abend sofort klar und konnte beruhigen!