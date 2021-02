Die Corona-Nachbarschaftshilfe des Kirchenkreises würde gerne noch mehr Über-Achtzigjährige kostenlos zum zentralen Impfzentrum auf dem Messegelände fahren und sucht für dieses wichtige Ehrenamt noch weitere Freiwillige, die ein eigenes Auto und ein wenig Zeit haben.

„Liebe Mitmenschen in Essen, unsere Corona-Nachbarschaftshilfe HelferTeam für Essen bietet Über-Achtzigjährigen, die sich gegen die Covid-19-Erkrankung impfen lassen wollen und aus verschiedenen Gründen nicht das Taxi oder den ÖPNV nutzen können, kostenlose Fahrten zum Impfzentrum in Halle 4 auf dem Messegelände an“, heißt es in einem entsprechenden Aufruf der Evangelischen Kirche in Essen.

Geboten werden ein kurzfristiges und zeitlich begrenztes, aber sehr wichtiges Ehrenamt, das bescheinigt werden kann, eine kleine Aufwandsentschädigung, die nötige Vorbereitungs-Checkliste, Versicherungsschutz im Ehrenamt und nicht zuletzt einen klaren Ansprechpartner. Interessierte melden sich bei Michael Druen, Leiter des Projekts Ehrenamtsmanagement des Kirchenkreises Essen und der Corona-Nachbarschaftshilfe HelferTeam für Essen, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, unter Tel.: 2205-244 und 0176/58884702