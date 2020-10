Auch in diesem Jahr gedenken die Krayer der Reichspogromnacht von 1938. "Wir halten die Erinnerung an die Opfer wach und rufen zu Frieden und Zusammenhalt auf.



Dazu laden wir mit dem Runden Tisch 'Kray ist bunt' ein, an dem Krayer und Leither Bürger, Kirchengemeinden, Parteien und Vereinen mitwirken", so die Organisatoren. Treffpunkt ist der „Engel der Kulturen“ am Krayer Markt. Die Gedenkveranstaltung findet statt am Montag, 9. November, 18 Uhr. Vor Ort gelten Abstandsgebot und Alltagsmaske.