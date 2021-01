Derzeit bietet das Julius-Leber-Haus in Kooperation mit der Elternschule Essen und dem Jugendamt Online-Unterstützung an. Ziel ist, friedlich und mit etwas Spaß durch den Lockdown zu kommen.



In der Eltern-Kind Gruppe "Flohzwerge" gibt es Bewegungs- und Spielideen für drinnen und draußen. Der Austausch unter den Erwachsenen bietet Anregungen zu festen, vorbereiteten Themen aus dem Bereich des Bindungs- und beziehungsorientiertem Familienleben: mittwochs bis zum 17. Februar, von 13 bis 14 Uhr.Austausch über Homeschooling und Betreuung ist ein wichtiges Thema des Kurses "Familie aktiv-online: Coole Kids". Spielanregungen und Outdooraktivitäten gehören auch dazu. Vom 28. Januar bis 2. Februar immer zwischen 10.30 und 12 Uhr. Zielgruppe: Eltern von Kindern im Alter von vier bis sieben Jahre. Anmeldung per E-Mail an jlh@awo-essen.de.