In den letzten Tagen ging es mir nicht so toll. Die Meldungen zu immer mehr Todesfällen in Verbindung mit Corona machen mir Sorgen. Nicht nur ich, bis auf irre Coronaleugner sind Alle besorgt! DIE Kliniken haben zu wenig Personal!

Wir über 60 jährige sollten besonders auf uns achtgeben! Ich bin mir sicher, das Ihr das auch tut!

Wie habt Ihr den gestrigen Tag erlebt, der Tag in Trier, der so unfassbar war , der 5 Menschen aus dem Leben riss, getötet von einem Irren geistesgestörten Killer...Ich hoffe das er eine gerechte Strafe bekommt..Gestern und auch heute morgen konnte ich nur noch weinen!

Ich frage mich mittlerweile tagtäglich, in was für einer verroten kaputten Welt wir leben müssen, was wurde aus vielen Menschen?

So ohne Gnade und Mitleid!

Ich frage mich ob es jemals besser werden wird, und zweifle oft daran!

Genau in dieser Zeit , las ich wieder von Schutzengeln, die über uns wachen , wo waren sie gestern?

Und doch scheint es sie zu geben, denn sie haben unsere Familie schon vor Schlimmsten bewahrt!!

Nur wer mit offenen Augen durch das Leben geht, kann erkennen, das es sie gibt.

Ich hatte erst heute wieder, als es mir nicht gut ging, den Eindruck, das sie mich behüten. ICH las, das Menschen die beschützt werden, oft Federn finden. Das mag sich jetzt verrückt anhören, vor 2 Wochen fand ich jeden Tag Federn, jeder Art und Grösse........

Auch heute fand ich eine kleine weiße auf einem Weg und eine starke Grosse mehrfarbige auf dem Bürgersteig.

Klar sagt Ihr nun, diese Federn haben halt die heimischen Vögel verloren, das mag stimmen, doch sind sie ein beruhigendes Signal in dunkler Zeit, wenn man an die Existenz von Schutzengeln glauben kann!

Dann fand ich heute mittag Einen wunderschönen Pottstein, darauf stand : Be happy

Und heute Morgen Einen, darauf stand Relax .

Kleine wunderbare Tröster in einer sorgenvollen Zeit.

Es tat einfach gut, sie zu finden, ebenso die besagten Federn!

Geht auch Ihr mit offenen Augen durchs Leben, haltet Ausschau nach diesen kleinen Dingen, und fühlt Euch behütet. EUER SCHUTZENGEL passt auf Euch auf!!

Bleibt gesund!