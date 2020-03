Meine Erfahrungen damit, und wissenschaftlich Belegbares:

Viele Enttäuschte und ängstliche Käufer warteten heute schon vor Öffnung der Aldi Tore darauf in den Laden zu stürmen, um ein Handdesinfektionsgel oder Tücher zu ergattern..Der Bestand war relativ gering wie ich las, und viele Kunden mussten enttäuscht von Dannen ziehen.

Ich kann Euch einen Tipp geben, denn Silberwasser macht Bakterien und Viren den Garaus.

Ich selber wende das Wasser in einer Stärke von 25ppm an.

Was ist nun das Geheimniss dieses Wassers?

Im destilliertem Wasser werden Mittels eines Ianosators kleinste Silberteilchen ins Wasser abgegeben.

Silber wirkt nachweislich desinfizierend, tötet Bakterien, Pilze und ja, sogar Virenarten ab.

Ich habe es vor ein paar Jahren einmal von einem Heilpraktiker empfohlen bekommen..Wochenlange Blasenentzündung, kein Antibiotika half. Er empfahl mir 3 mal pro Tag 50 Tropfen einzunehmen.

Das tat ich, und nach 1 Woche war ich die Entzündung los...unglaublich.

Die nächste Überraschung erlebte ich, als wir einen Silberschwamm( gibt es im Internet bei CAMPINGARTIKELN) in den Frischwassertank unseres Wohnmobil legten. Das Wasser blieb frisch über Wochen- ich war verblüfft

Meine Freundin hatte Akne..Sie behandelte 1 Woche ihre Haut, die Pickel heilten ab.

Unser Hund hatte eine Augenentzündung, etwa 1 Woche mit Silberwasser behandelt, alles wieder gut.

Zimmerpflanzen, die braune Wurzeln und Blätter hatten wir mit Silberwasser im Gießwasser behandelt, Blätter grün.

Nebenhöhlen zu? Silberwasser in eine Sprühflasche geben, in die Nase sprühen, Nebenhöhlen heilten.

Letztendlich eignet es sich hervorragend dazu, Flächen einzusprühen, kurz wirken lassen, schon nach etwa 1.5 Minuten ist die Fläche desinfiziert.

Ich nehme es auch momentan für meine Hände-

Und - mache eine Art Kur.Morgens und abends 1Löffelchen( bitte nur Plastik oder Holz nehmen,kurz im Mund halten damit die Mundschleimhäute benetzt werden und dann schlucken.

Ich denke das Viren im Mundraum eben auch der Garaus gemacht wird.

Lest bitte Alle mal im Net, was dort über Kollodiales Silber geschrieben steht .Vielleicht haben wir so ein relativ unschädliches Mittel gegen das unsägliche Coronavirus in der Hand.

Relativ, ja, denn gesunde Bakterien im Darm könnten mit betroffen werden.Man kann sie aber mit Joghurt nach dieser Art Kur, wieder auf Vordermann bringen.

Ich werde es nun mal 3 Monate durchziehen und schauen wie es wird. Das Immunsystem wird jedenfalls angekurbelt.

Silber als Heilmittel wird sogar schon seit Jahrhunderten eingesetzt, geriet aber in Zeiten von Antibiotika in Vergessenheit

Es muss Jeder für sich entscheiden, ob er sich mit diesem Wasser etwas Gutes tun will- entweder zur Desinfektion oder sogar zur Abwehr von krankmachenden Viren und Bakterien im Körper.

Ich vergaß ,bei Insektenstichen wirkte es Wunder bei mir..da sie sich immer entzünden.2 Tage 3 mal draufgesprüht, Alles gut :-)

Lest Euch im Net Alles gut durch und entscheidet!

Kommt Alle gut durch diese schlimme Zeit