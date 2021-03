Nach einiger Zeit war ich wieder mal auf dem.idyllischen Klosterberghof in Eiberg.

Dieser Hof wird von Menschen mit Behinderung unter Führung des Franz Sales Hauses bewirtschaftet

Den Tieren dort geht es prächtig und sie werden liebevoll versorgt

Im Hofladen kann man Lebensmittel, Brot,Obst und Gemüse, Eier, Fleisch und Vieles mehr erstehen.

Ein wunderbar duftendes Stück Seife und erwas Obst nahm ich mir dort mit.

Draußen war ein kleiner Stand mit Ostergestecken und Schnitzereien, die die Menschen dort in den Behindertenwerkstätten anfertigen.

Man kommt schnell ins Gespräch mit den liebevollen Menschen dort . Jeder für sich ist ganz besonders. Mir geht jedesmal das Herz auf, wenn ich mich mit ihnen unterhalten darf. Das liebte ich schon im Cafe Eiberg, dort sind ja ebenfalls junge Menschen mit Behinderung angestellt, und wir hatten ein freundschaftliches Verhältniss

SIE fehlen mir Alle, denn durch Corona sieht man sich nicht!

Sch..Corona...das sagte vorhin auch der junge Mitarbeiter auf dem Hof.

So unbekümmert und herzlich wünschte man mir von Allen dort - frohe Ostern, und das ich gesund bleibe!

Das war wieder etwas fürs Herz. Ich bin dankbar das es so tolle Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gibt.

Hier ein paar Fotos von dort, ein Besuch lohnt sich!