Wir haben es wieder getan..Wir sind unterwegs mit dem Mobil.

Dank unseres Haushüters, der über Hab und Gut wacht, machten wir uns wieder auf die Reisen. Momentan sind wir noch auf einem Campingplatz in Bad Hönningen, direkt am Rhein gelegen, unweit hinter Bonn.

Tagtäglich hören wir von den steigenden Coronazahlen überall.

Hier im Mobil fühlen wir uns sicher, da genügend Abstand zum Nachbarn gegeben ist.

Und doch ärgert mich hier, das von manch einem Camper selbst die einfachstens Maßnahmen, sprich- Maske auf den Toiletten und Duschen ignoriert werden. Und : Es sind überwiegend Holländer, die trotz Aufsteller und Desinfektionsspender , ohne das Teil in die Sanitäranlagen laufen. Andere Länder- andere Massnahmen gegen Corona.

Hier gilt die Maskenpflicht, in Deutschland und auf den Campingplätzen.

Scheint für Viele zu schwer zu sein..und man wird noch blöd angesehen, wenn man dort Masken trägt.

Ich werde heute den Inhaber informieren, zumindest Stichproben durchzuführen.

Nun mögen mir die Maskenmuffel an den Hals gehen...ich denunziere niemanden, aber Kontrollen muss es einfach geben. DIE LAGE SPITZT SICH ZU...überall.

Wir werden nun wieder im Mobil duschen und das WC nutzen, denn am WE ist es immer rappelvoll, dank Campingboom...aber Regeln muss Jeder einhalten- oder?