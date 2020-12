Entgegen den Empfehlungen..des RKI lässt man uns hier in NRW mit schrecklichen Todeszahlen weiterwuseln! DIE Leopoldiner empfahlen den harten Lockdown ab 27.12.Mittlerweile gerät man auch dort unter Druck!

Noch 14 Tage....für Viele wird dies das letzte Weihnachten sein! DER TOD singt nicht : Oh Du Fröhliche!!

Da sogar Hotels in NRW öffnen können, beraten Familien jetzt sogar, sich dort aus allen Ecken Deutschlands zu treffen. 10 Personen und den Kinderextrabonus! HURRA..ICH LASSE MIR MEIN WEIHNACHTEN NICHT NEHMEN! ABER DAS LEBEN?

So darf man mit

Menschenleben nicht umgehen!

Das es vergebens war, an Eigenverantwortung zu appelieren, sieht man an den Zahlen!

Die Intensivstationen sind fast voll, das Pflegepersonal am Limit.

Sind Weihnachtsgeschäfte wichtiger als unser aller Leben???

Die Neuinfizierten brechen tagtäglich Rekorde und tagtäglich gibt es zwischen 400 und 500 Toten! GESTERN 600 :-( in Deutschland!

Sie starben an oder mit Corona.

Die die überleben, kämpfen mit schlimmen Langzeitfolgen.

Ich kenne mittlerweile 19 Fälle!!!

Es ist Zeit für den harten Lockdown..

Die Wirtschaft bricht zusammen...aber um sie wieder ans Rollen zu bringen, brauchen wir gesunde Menschen!

Lasst sie gesund bleiben!

Die 2 te Welle muss durch harten Lockdown gebrochen werden!

Erst wenn wir wieder bei vernünftigen Zahlen landen, können wir die Ärmel hochkrempeln und einen Neubeginn starten.

Die Impfstoffe werden nach und nach zur Änderung führen!

Doch bis dahin erwarten Bürger Schutz ihres Lebens!

Und nochwas -Das Virus trifft alle Menschen, egal ob sie nun Christen oder Muslime sind, es wütet in allen Kulturkreisen!

Macht dicht- sonst wird es für Viele das letzte Weihnachtsfest werden!

So sehe ich Das!

Und die ganzen Schwurbler und Leugner sollten sich mal mit den Pflegekräften der Intensivstationen unterhalten,mehrere Familienmitglieder sind dort beschäftigt!

Es ist furchtbar!

Herr Laschet, machen Sie dicht!