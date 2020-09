Schön war er mal wieder , mein alljährlicher Urlaub an der Nordsee. Einfach die Seele baumeln lassen, lange Läufe durch die Salzwiesen , vorbei an Feldern und am Meer entlang und an den Deichen Schafe zählen. Im beschaulichen Schobüll gehen die Uhren scheinbar noch langsamer.

Als ich gerade von meinem Spaziergang zurück kam , stimmte etwas nicht. Etwas auf dem Parkplatz des hiesigen Kaufmans sprang mir quasi ins Auge.

Ein sehr auffällig und auch künstlerisch schön gestalteter Imbisswagen stand da . Das besondere daran war aber die Aufschrift. Ruhrpott Cruiser stand dort in künstlerisch geschwungenen Buchstaben.

Ich war begeistert . Das ist ja fast ein Stück Heimat . Und das nur 100 Meter von der Nordsee entfernt ! Da bin ich natürlich sofort hin. Mal sehen, ob das wirklich Ruhris sind.

Zwei junge Leute begrüßten mich mit einem strahlendem Lächeln. Freundlich und offen kamen wir gleich ins Gespräch. Die Wellenlänge stimmte, die mussten aus dem Pott kommen.

Mein Gefühl trübte mich nicht. Kira und Richie heißen die Zwei. Sie sind waschechte Dortmunder und jetzt in Husum ansässig . Zu Beginn der Corona Pandemie wollten sie eigentlich mutig ein Restaurant eröffnen. Dann setzten sie aber lieber auf die etwas sichere Variante mobilen Imbiss . Und im Moment läuft es ganz gut für sie. Jeden Tag stehen sie an einen anderen Ort im Großraum Husum und auf Nordstrand und bieten unter anderem die für das Ruhrgebiet typische Currywurst an. Diese kommt auch tatsächlich aus dem Ruhrgebiet. Auch beim Rest der kleinen , aber feinen , Speisekarte setzen sie auf Qualität , sprich Handarbeit. Was geht, wird auch selbst gemacht. So vertreten sie das Ruhrgebiet würdig .

Ich wünsche den Beiden in der schwierigen Zeit alles Gute. Haltet durch , im Februar komme ich wieder nach Husum. Dann möchte ich bei euch ne Currywurst und Pommes Schranke essen.

Ganz wie zu Hause und ein bisschen gegen das Heimweh.

Denn ich liebe die Nordsee aber meine Heimat ist der Ruhrpott.

Zur Homepage des Ruhrpott Cruisers kommt man HIER .

Aktuelles gibt es auf Facebook .