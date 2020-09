Gestern habe ich meinen Urlaub ideal genutzt um bin 36 Kilometer immer in Sichtweite des Wattenmeeres gelaufen. Von Schobüll aus ging meine Strecke entlang der Husumer Bucht zuerst immer entlang des Mitteldeichs Richtung Lüttmoorsiel . Dann am Außendeich quasi durch die Nordsee rüber nach Nordstrand.

Ein blauer Himmel mit Schäfchenwolken , angenehmen 20 Grad und kaum Wind machten es mir aber auch sehr leicht. Es war das pure Vergnügen.

Da Wanderwege hier so gut wie nicht markiert sind , habe ich die gut ausgeschilderten Radwege genutzt. Dar Vorteil ist , daß verlaufen so fast ausgeschlossen ist und es so gut wie keine Steigungen gibt . Leider ist der Asphaltanteil leider sehr hoch ,und man muss sehr aufmerksam sein , da viele Radfahrer bei besten Wetter ebenfalls unterwegs sind.

Dafür entschädigt die tolle Landschaft für alles.

Kilometerweit entlang der Nordsee , durch Felder mit den obligatorischen Schafen und durch Salzwiesen mit tausenden Seevögeln machten meinen Ausflug zu einem wahren Naturgenuss.