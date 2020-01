Aikidoka im PSV Essen begrüßen das neue Jahr

Zwar haben die berühmten Samurai ihre Schwerter längst niedergelegt, aber die lange Zeit des Kämpfens hat eine spezielle Kampfkunstkultur in Japan hervorgebracht, die weltweit unter dem Begriff "Budo" (etwa: der Weg des Kriegers) bekannt geworden ist - Judo, Karate und Aikido sind hierzulande die bekanntesten Exporte.

Klar, dass es deswegen im Aikido-Training beim PSV auch ein wenig japanisch zugeht. Da finden nicht nur die japanischen Begriffe für Techniken und Prinzipien Verwendung - auch Gebräuche und Rituale fließen in den Trainingsalltag ein.

Das "Kagami biraki" (etwa das "Öffnen der Spiegel") - es markiert den Beginn des neuen Jahres – ist so ein Ritual. Dem vorausgegangen war eine einwöchige Vorbereitungszeit, in der sich die Aikidoka von Montag bis Freitag zu einem zusätzlichen Frühtraining (Kangeiko) von 06:00 - 06:45 Uhr im Dojo Steele trafen. Das Motto hierbei: Durchhalten !

Am Samstag, den 18.01.2020 war es dann geschafft - nach einer letzten, gemeinsamen Trainingseinheit der Erwachsenen und Kinder feierten die Essener in ihrem Dojo den Beginn des neuen Jahres „auf japanisch" mit dem Öffnen eines Fasses Sake. Die übrigen Zutaten (Pizza und Salate) waren zwar weniger „japantypisch", schmeckten den Aikidoka aber dennoch sehr gut !

Interesse an Aikido ? Vom 11.02. bis 31.03. starten die Essener einen neuen Anfängerkurs – jeweils Dienstags von 18:00 – 19:00 Uhr wird Einsteigern ein Überblick über diese schöne, japanische Kampfkunst gegeben. Anmeldungen/Fragen bitte an info@aikidoessen.de oder direkt bei Michael Wefers (0160 97223936)