Wow - was für ein herrliches Herbstwetter, was für ein schöner, neuer Auftrittsort für uns, was für ein Auftritt, was für eine tolle Organisation!

Beim EssenMarathon „Rund um den Baldeneysee“ am 10.10.2021 war die „Comparsa de San Antonio“ in diesem Jahr am Seaside Beach an der Radtrasse - unter der Leitung von Dorothee Marx-Bazanta, Musikerin aus Münster, mit 32 aktiven Trommler/innen wieder mit dabei. Mit südamerikanischen Rhythmen – Conga oriental, dem Carnevalsrhythmus aus Santiago de Cuba und Merengue haitiano - , Gesängen auf Spanisch und Kreol und Tänzen und mit viel Freude und Begeisterung sorgte die Straßenmusikgruppe für gute Stimmung und machte die Läuferinnen und Läufer munter!

Unser Auftrittsort war direkt an der Gabelung der Laufstrecke der Marathonis und der Läufer/innen der "Seerunde" - der erste Auftritt nach zwei Jahren Coronapause!

Seit 22 Jahren gibt es an der Antoniusschule in Essen-Freisenbruch das Trommelprojekt „Percussion afro-latina. Seit 20 Jahren macht die „Comparsa de San Antonio“ – bestehend aus Kindern und Eltern der Schule sowie weiteren Erwachsenen aus den Percussionkursen südamerikanische Straßenmusik mit Auftritten in Essen und außerhalb. In der Schule gibt es vier Kinderkurse und einen Erwachsenenkurs. Getrommelt wird auf kubanischen Congas.

Im nächsten Jahr beim 60. Jubiläums-EssenMarathon werden wir wieder mit dabei sein!

Ausführliche Informationen zum Trommelprojekt siehe im Internet unter „Percussion afro-latina“ auf den „Ehemaligenseiten de Antoniusschule“!