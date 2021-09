Bezirkskaderlehrgang mit Steele 11 Schwimmer

Durch das Coronavirus konnten viele Vereine nicht trainieren und Wettkämpfe fanden nur für Landes- und Bundeskaderschwimmer statt.

Zum Ende der Sommerferien wurde es besser.

Viele Vereine, wie auch der SV Steele 11, konnten wieder in ein regelmäßiges Wassertraining einsteigen.

Auch der Schwimmbezirk Ruhrgebiet führt endlich wieder Bezirksveranstaltungen, unter den Vorgaben der Landesregierung, durch.

Timo Rotter, SV Steele 11, wurde in den Bezirkskader des Bezirks Ruhrgebiet im SV NRW für die Saison 2020/2021 berufen.

Am 25.09.2021 fand der erste Kaderlehrgang für diese Saison in Duisburg statt.

Die Teilnehmer wurden im Vorfeld dazu persönlich eingeladen. SL