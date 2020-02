Paukenschlag an der Buderusstraße: Coach Philip Kruppe verlässt den FC Kray im Sommer - Nachfolger wird Dennis Brinkmann.



Trainer Philip Kruppe wird den Oberligisten FC Kray nach Ablauf der Saison verlassen. Dies teilte der 34-Jährige den Verantwortlichen in einem persönlichen Gespräch mit. Wie der FCK mitteilt, will sich Philip Kruppe mehr auf sein Privatleben und seine Familie konzentrieren.

Um möglichst schnell Planungssicherheit zu haben, kann der FC Kray mit Dennis Brinkmann bereits den Nachfolger bekannt geben, der ab der neuen Saison für das Team verantwortlich sein wird. Der 41-Jährige gebürtige Essener, der von 1998 bis 2003 das Trikot von Stadtnachbar Rot Weiss Essen trug und in seiner aktiven Karriere u.a. für Alemannia Aachen und Eintracht Braunschweig 100 Spiele in der zweiten Bundesliga absolvierte .

Dennis Brinkmann kommt gemeinsam mit seinem Co-Trainer Pedro Trujillo-Luque, der bereits mit Brinkmann gemeinsam bei TuRu Düsseldorf arbeitete. Pedro Trujillo-Luque kommt aus der Bochumer Fußballszene, in der er in den letzten Jahren tätig war.