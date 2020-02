Mit einem am Ende, auch in der Höhe verdienten, 6:2-Sieg gegen den Westfalenligsten SV Hohenlimburg, beendete Oberligist FC Kray die Wintervorbereitung.



Dabei sah es in der ersten Halbzeit zuerst nicht nach einem weiteren Testspielsieg aus, denn nach 40 Minuten lag das Team um Kapitän Soufian Rami mit 0:2 zurück, ehe Ilias Elouriachi und Yassine Bouchama noch vor der Pause ausgleichen konnten. "In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut aufgetreten und haben zwei einfache Gegentore bekommen", zeigte sich Trainer Philip Kruppe nicht einverstanden mit den ersten 45 Minuten.

Treffer-Hagel

nach 0:2-Klatsche

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich das Team jedoch und fuhr durch weitere Treffer von Philip Schmidt (62.), Alkan Talas (67.), Mehmet Dalyanoglu (73) und Berhan Eren (87) einen deutlichen Sieg ein.

Es geht unter der Woche nun in den Trainingseinheiten darum, am letzten Feinschliff für das am kommenden Sonntag, 09.02.2020, stattfindende, erste Saisonspiel 2020 gegen den TVD Velbert zu arbeiten. Foto: Gohl