Am Mittwoch den 17.06.2020 findet auf der Platzanlage an der Steelerstr. 580 ein Probetraining für die U17 Mädchenmannschaft statt.

Alle Fußball begeisterten Girls aus Essen und Umgebung haben ab 18:00 Uhr die Möglichkeit unter der neuen Trainerin Gina Taurisano ihr Können unter Beweis zu stellen.

Gina Taurisano hat die Trainer C-Lizenz und ist selbst bis vor kurzen in ihrem Verein als Trainerin in der Jugend und als Spielerin in der Landesliga tätig gewesen.

Alle Mädchen aus den Jahrgängen 2004 bis 2007 sind hier angesprochen mal ein Probetraining unter Gina zu absolvieren.

Bitte bringe eine Trainingsbescheinigung mit wenn ihr noch bei einem anderen Verein gemeldet seit, die entfällt natürlich wenn du keinem Verein angehörst.

Vielleicht ist es ja der Einstieg sich in den nächsten Jahren für Steeles Damenmannschaft zu empfehlen, eine Mannschaft die in Essen in der zweithöchsten Frauenliga spielt.

Also trau dich, mach mit und komm vorbei.