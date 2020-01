Neues Jahr - neuer Kurs: Aikido für Anfänger

Die Aikidoka im PSV Essen e.V. laden zum Jahresanfang erneut zu einem speziellen Schnupperkurs für Körper & Geist in der japanischen Kampfkunst Aikido in ihrem Dojo in Steele ein. Vom 11.02. - 31.03.2020 gibt es jeden Dienstag von 18:00 - 19:00 Uhr eine spezielle Stunde für Einsteiger (maximal 10 Plätze). Die Kursgebühr beträgt 30 € und wird im Falle einer Anmeldung beim PSV mit der Aufnahmegebühr verrechnet. Auf dem Programm stehen funktionale Gymnastik, grundsätzliche Fallübungen sowie erste Wurf- und Hebeltechniken dieser schönen Kampfkunst. Anmeldungen bitte an info@aikidoessen.de oder unter 0160 97223936. Alle Info's rund um Aikido auf der Homepage der Abteilung Aikido: www.aikidoessen.de